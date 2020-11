Pelle perfetta: tutti i passaggi da fare prima di dormire

Ognuna di voi avrà desiderato almeno una volta di avere una pelle perfetta, senza alcun tipo di imperfezioni. Curare la pelle prima di andare a letto è molto più importante di quanto pensiate. Ecco alcuni passaggi per una pelle giovane e luminosa

Avere una pelle perfetta, liscia e senza impurità non è sempre dovuto a fattori genetici. Nella maggior parte dei casi sono le corrette abitudini a mantenere la nostra pelle in buono stato. Tra queste, un passaggio importantissimo è quello della pulizia del viso da fare ogni sera con un trattamento che sia adatto alla vostra pelle. Si tratta di un passaggio immancabile e che molto spesso viene trascurato, causando un invecchiamento precoce dell’epidermide. Quante volte per pigrizia o per stanchezza non rimuovete neanche il trucco prima di andare a letto? Sappiate però che non servono grandi trattamenti ma bastano pochi gesti da ripetere tutte le sere. Un vero appuntamento con il benessere della vostra pelle.

Gli step per un pelle perfetta

E’ bene pulire tutte le sere il vostro viso con dei prodotti che siano adatti alle caratteristiche della vostra pelle. Iniziate con uno dei passaggi più essenziali: rimuovere il trucco.

Rimozione trucco occhi: la pelle del contorno occhi è molto delicata ed è per questo che si consiglia, in fase di struccaggio, un prodotto specifico. Sono molto efficaci, soprattutto se utilizzate trucchi waterproof, gli struccanti oleosi o bifasici. Rimuovono perfettamente ogni traccia di ombretto, mascara e eye-liner.

Rimozione trucco viso: delicatamente, con un dischetto o semplicemente con il solo prodotto, massaggiate il viso con movimenti circolari. Successivamente risciacquate il viso con acqua tiepida. Prestate molta attenzione nel rimuovere ogni residuo. Tra i vari prodotti per eliminare il trucco dal viso, si consigliano il latte detergente o uno struccante oleoso. Limitate, soprattutto se avete una pelle sensibile, l’utilizzo di salviette struccanti.

Applicate il tonico: tramite un dischetto, picchiettate il prodotto sulla vostra pelle in maniera omogenea.

Siero viso: prima di applicare la crema, massaggiate il vostro viso con un siero, evitando la zona del contorno occhi.

Infine, procedete stendendo la crema idratante sul viso e sul contorno occhi. Anche qui, si consiglia l’utilizzo di due prodotti diversi, che siano specifici per la singola zona. In base al vostro tipo di pelle ed alle vostre esigenze. Non dimenticate di idratare anche il collo!

3 semplici trucchi

Per avere una pelle davvero perfetta, vi sveliamo altri 3 facili ed utilissimi segreti. Innanzitutto, per far sì che la vostra cute si attivi al meglio e si rigeneri, picchiettare con molta delicatezza quando applicate la vostra crema idratante.

Poi importantissimo è il sonno: dormite almeno 7 ore a notte ed a pancia in su. Durante la notte, avviene un processo di rigenerazione, con il ricambio di cellule. Con un buon riposo, la pelle risulta più distesa. Al contrario, la carenza di sonno genera stress che fa male al nostro organismo e contribuisce alla formazione di rughe e segni.

Infine, ripetete la detersione del viso anche al risveglio. Non è mai una buona idea applicare il trucco se la pelle non è ben pulita e ben idratata. Solo così avrete une pelle perfetta, fresca e tonica.

Si tratta di una semplice routine serale che eseguita con costanza vi garantirà una pelle perfetta e lontana dalle impurità. Ora sta a voi provare!

