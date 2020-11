Valentina Vignali, la frecciatina contro un personaggio famosissimo – FOTO

Valentina Vignali, l’influencer lancia una frecciatina dalle sue storie di Instagram. Che sia arrivato a destinazione? Il personaggio è famosissimo.

Valentina Vignali è sempre super attiva sui social; le sue storie numerosissime la vedono coinvolta in tantissime promozioni che la bella cestista propone alle sue follower: dal cibo sano al make-up la Vignali collabora con tantissimi brand. Ovviamente proponendo la sua esperienza: i prodotti infatti vengono provati e mostrato poi il risultato finale, sempre col sorriso sulle labbra. La capacità comunicativa della Vignali è molto apprezzata, per nulla altezzosa condivide tantissimi momenti con i suoi follower. Anche personali, come l’atmosfera natalizia presente in casa, data dall’albero ben addobbato e dai maglioni con i quali si immortala la Vignali che sono una delizia per chi la guarda. In una delle tante storie propone un interessante calendario dell’avvento che scandisce le quattro settimane antecedenti al Natale con delle sorprese da scartare e svelare giorno dopo giorno.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Bettarini squalificato: interviene la sorella | L’appello

Valentina Vignali, la frecciatina a Paris Hilton

Vai su successivo per vedere le foto della Vignali