Scontro frontale sulla Strada Provinciale: drammatico bilancio

Un uomo di 71 anni è morto in un incidente consumatosi nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 52 a Nove (Vicenza). Ferita anche la moglie della vittima ed un’altra donna.

Terribile incidente nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 52 a Nove, comune in provincia di Vicenza. Stando alle prime ricostruzioni, un camper con a bordo una coppia di pensionati si è scontrato frontalmente, per cause ancora da accertare con un’auto condotta da una donna 65enne. Nel violento impatto, l’uomo che si trovava sul camper ha perso la vita, mentre la moglie è rimasta ferita, così come la 65enne al volante della vettura. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Un morto e due feriti, questo il drammatico bilancio dell’incidente consumatosi nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 novembre, lungo la strada provinciale 52 in via Santa Romana nel territorio di Nove, in provincia di Vicenza. Stando a quanto riportano i quotidiani locali e la redazione di Vicenza Today, un camper a bordo del quale viaggiava una coppia di pensionati di Romano d’Ezzelino si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto, una Citroen C3 condotta da una donna di 65 anni. Nel violento impatto ad avere la peggio l’uomo di 71 anni a bordo del mezzo di cui non sono state diffuse le generalità. La moglie della vittima, anch’ella di 71 anni, e la conducente della vettura sono rimaste ferite.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del Suem 118. Il personale medico, purtroppo, non ha potuto far nulla per il 71enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Le due donne ferite, dopo le prime cure, sono state trasportate in ospedale.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare le cause dello scontro.

Per permettere le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza della carreggiata da parte dei pompieri ed i rilievi, il traffico è stato deviato per alcune ore.

