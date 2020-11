Wanda Nara, top da censura mentre si allena: il seno esplode | FOTO

Sensualissima Wanda Nara, che durante il suo ultimo allenamento in “quarantena” ha deciso di sfoggiare un top mozzafiato. Seno in primo piano, i fan sono incantati

Provocante e sensuale come solo lei sa essere, Wanda Nara ha condiviso con i followers uno scatto del suo allenamento casalingo. In quarantena, ha svelato la moglie di Mauro Icardi, si passa il tempo ad “ingrassare e ad allenarsi“. La procuratrice ci appare tuttavia più in forma che mai. Il top striminzito utilizzato nel workout non contiene il seno, ed accende la fantasia dei fan. Solo commenti di apprezzamento per la bella Wanda, la cui foto ottiene il “boom di like”.

Wanda Nara: alcune curiosità sulla moglie di Mauro Icardi

La showgirl Wanda Nara è nata nel 1986 a Buenos Aires. Ha intrapreso a 19 anni la carriera come modella, debuttando anche in diverse produzioni teatrali. Parallelamente, la Nara si è fatta conoscere come soubrette all’interno di svariate trasmissioni televisive, e per i calendari “senza veli” pubblicati da famose riviste.

Ma è la vita privata di Wanda ad essere finita spesso nell’occhio del ciclone. La showgirl, infatti, ha dimostrato di avere una vera e propria passione per i calciatori. Nel 2008, si è unita in matrimonio con Maxi Lopez, e da lui ha avuto i suoi primi 3 figli: Valentino, Costantino e Benedicto.

Visualizza questo post su Instagram comme une sirène 🧜‍♀️ Otoño invierno en Casa Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:56 PST

Nel novembre del 2013, tuttavia, la coppia ha annunciato la propria separazione. Nel frattempo, attorno a Wanda Nara è scoppiato un vero e proprio caso mediatico. La showgirl, infatti, poco dopo aver chiuso il matrimonio con Maxi Lopez, ha annunciato la propria relazione col calciatore Mauro Icardi. Per tale motivo, La Nara è stata spesso accusata di aver tradito l’ex marito.

Wanda e Mauro Icardi si sono sposati nel 2014, ed hanno avuto 2 figlie: Francesca e Isabella. Attualmente, la showgirl ricopre anche il ruolo di procuratrice sportiva, ed è diventata l’agente di suo marito.

