Da parte di Yari arriva una mossa molto significativa in merito al destino della sorella Ylenia Carrisi oggi. Lui ha una idea ben precisa.

In relazione al caso di Ylenia Carrisi oggi, arriva un aggiornamento importante direttamente da suo fratello Yari. Il secondogenito di Al Bano e Romina diverso tempo fa ha infatti postato sul suo profilo personale Instagram uno scatto risalente ad anni ed anni fa. Presumibilmente alla prima metà degli anni ’80.

Nell’immagine tutti e due erano dei bambini e questo testimonia quanto grande sia anche in lui, come nelle altre sue sorelle e nella mamma, il desiderio di volere vedere tornare a casa Ylenia Carrisi oggi. Tutti loro sperano che la ragazza – che ormai avrebbe 50 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 29 novembre, n.d.r.) possa essere ancora viva. Nonostante Al Bano abbia presentato certificato di morte ufficiale in tribunale ad inizio 2013. Yari si è detto alla costante ricerca della sorella ed anche con qualche idea su dove Ylenia Carrisi oggi potrebbe trovarsi. Nella prossima pagina c’è il tenero e nostalgico scatto.