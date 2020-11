Adriana Volpe accoglie il nuovo compagno in casa: “Che bello averti quì”

L’attrice e conduttrice di “Ogni Mattina” su TV8 ha accolto su Instagram, l’arrivo in casa del suo nuovo compagno

E’ passato un bel pò di tempo dall’ultima “litigata” tra Adriana Volpe e l’ex (?) marito Roberto Parli. Gli addetti parlano di conseguenze sentimentali, irte di gelosie di coppia. Lui si divideva spesso tra Francia e Italia per lavoro, mentre Adriana pur di stargli accanto aveva accettato l’incarico di conduttrice al Nord del Belpaese.

Tra la Volpe e l’imprenditore scorreva buon sangue almeno fino al momento in cui si è acceso un sentimento di mancato appagamento di felicità da parte di lui. La causa era dovuta al Gossip in generale e alla forte sensibilità alla luce dei riflettori che attanagliava man mano il futuro della coppia.

Gli accostamenti di alcuni volti noti, come il co-conduttore Alessio Viola ad Adriana Volpe hanno difatti infastidito Parli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però ha radici ancora più lontane, come gli scatti e i messaggi intimi tra la presentatrice trentiniana e Andrea Denver, all’indomani del loro incontro al Grande Fratello Vip dello scorso anno

Adriana Volpe e l’annuncio inaspettato

Nonostante il rapporto tra Adriana Volpe e Roberto Parli fosse in dirittura di separazione, ci sarebbe un terzo incomodo a mantenere legato il loro rapporto: la figlia Gisele, nata nel 2011. La presenza della primogenita fa tornare spesso la coppia sui propri passi e chissà se un giorno possa scoccare nuovamente la scintilla di un secondo riavvicinamento.

A smentire quasi o del tutto questa ipotesi ci pensa proprio la presentatrice di “Ogni Mattina”, il programma in onda su TV8, per il quale Adriana ha dovuto fronteggiare anche alcune critiche, a causa dei mancati ascolti.

Ritornando alla vita privata, la Volpe stanca dei continui “battibecchi” di coppia ha deciso di dare una svolta definitiva per la sua felicità futura. Sul suo profilo Instagram, infatti appare sorridente e soddisfatta, per aver accolto tra le sue braccia un nuovo “amico” speciale.

Si tratta di un cucciolo di “Akita Anu”, una razza di cane giapponese che dal suo ingresso in casa Volpe non ha smesso per un attimo di essere coccolato. Anceh i follower di Adriana naturalmente hanno ammirato il gesto di accoglienza della conduttrice, riempendo la foto con il fido di “baci” e “abbracci”

