Adua Del Vesco smaschera l’amica Dayane Mello: “Basta strategie!”. Sembrano essere ai ferri corti le due amiche dopo la proposta che la modella ha avanzato durante la notte

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai, e potrebbe finire a capolinea anche l’amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Da un po’ di tempo la modella è nel mirino dei social ma anche di molti concorrenti della casa, perché effettivamente dei suoi comportamenti stanno diventando davvero molto sospetti. L’unica a non dubitare della sua buona fede era Adua, ma anche lei negli ultimi giorni sta cominciando a notare dei comportamenti che non le stanno piacendo tanto. Infatti, un paio di notti fa, è arrivata la prima vera discussione tra di loro.

Grande Fratello Vip, Adua e Dayane discutono furiosamente nella notte

Dayane, infatti, aveva proposto all’amica di votare entrambi la stessa persona, di accordarsi per farla finire in nomination. Sicuramente parlava di Francesco Oppini, considerando che i rapporti si sono raggelati nella casa nelle ultime settimane. Adua ha deciso di ignorare la sua richiesta: “Non posso più sbagliare le nomination, l’ho già fatto 3 volte. Devo lasciare nella casa quelli che mi odiano?“. Probabilmente riferendosi a Patrizia De Blanck, con cui ha un pessimo rapporto. “Io questi giochetti non li voglio fare. Se andrò in nomination pazienza, altrimenti torno a casa. Non voglio avere niente a che fare con sti intrugli, sto bene così come sto“.

