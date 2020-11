Alena Seredova non ha una bella cera, e annuncia: “Uno sgradito inconveniente”

Alena Seredova, tramite un annuncio su Instagram, ha dichiarato ai suoi followers di essere risultata positiva al Covid

“Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente“. Alena Seredova, attraverso un annuncio su Instagram, ha comunicato ai suoi followers di essere risultata positiva al Covid. Nello scatto pubblicato sui social, l’attrice è apparsa alquanto provata: senza trucco e con i capelli in disordine, lo sguardo di Alena parla più di mille parole. Come da lei stessa comunicato, sta rispettando la quarantena confinata in casa.

I fan le hanno subito mostrato la loro vicinanza: “Un abbraccio, e auguri per una pronta guarigione“.

