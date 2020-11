La famiglia di Amadeus si allarga: un nuovo membro per la felicità della coppia

La coppia Amadeus-Civitillo festeggia l’arrivo di una new entry in casa per la gioia e la felicità dei follower di Instagram

Nonostante l’umore in giro non fosse dei migliori, la coppia più legata del mondo dello spettacolo, Amadeus e Giovanna Civitillo ha deciso di svelare, attraverso su Instagram l’arrivo della “civetta” del buon augurio

La coppia è sicuramente tra le preferite degli appassionati della Rai, un pò per la dolcezza di Ama, un pò per la semplicità e il sorriso contagioso di Giovanna. Da quando le due star si sono conosciute, non si son mai dette addio. La scintilla è scoccata durante la conduzione de “L’Eredità” di Amadeus, dove l’attuale moglie ricopriva il ruolo di “letterina” e ballerina del quiz show, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1.

A stimolare la curiosità dei telespettatori era sicuramente la solarità, che Giovanna dimostrava durante l’esibizione di diverse anteprime. Caratteristica che ben presto colpisce anche il cuore dell’ex conduttore e showman ravennate di Sanremo 2020

Amadeus e Giovanna Civitillo, una nuova e inaspettata sorpresa in famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La coppia più glamour, nonchè esempio di amore puro e raffinato è quella composta da Amadeus e Giovanna Civitillo. Da quando i due hanno deciso di convolare a nozze non ci sono più segreti che li dividono.

Persino il profilo personale di Instagram è in stretta condivisione di coppia. Quando c’è da postare una foto oppure un video è il conduttore Rai bisogna chiedere il permesso?

Assolutamente no, Amadeus, a detta della moglie è un gran “impacciato” degli apparecchi digitali ed è per questo motivo che chiede a Giovanna se qualche foto o video possano essere pubblicati sul suo profilo, che l’ex velina ha ribattezzato con un doppio nome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Tuttavia proprio negli ultimi giorni tra post e ritratti in via di pubblicazione è arrivata la notizia che ha sorpreso tutti i fan della coppia televisiva. Amadeus e la moglie danno l’annuncio di una new entry in famiglia: si tratta di una cucciola di “Boston Terrier”. Un amico “regalo” per il loro figlio Josè

