Ambra Angiolini, Il Silenzio dell’Acqua 2 | Scena emozionante – VIDEO

Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sono pronti a tornare su Canale 5 con Il Silenzio dell’Acqua 2, seconda stagione della serie: il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini è protagonista nella seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua 2. È in arrivo prossimamente su Canale 5 con nuovi episodi la fortunata serie che seguirà alle quattro puntate della prima stagione. Si parte dalla scomparsa dell’adolescente Laura Mancini. A quel punto inizia l’inchiesta che farà scoprire dei segreti nascosti nel borgo che si affaccia sul mare.

Stiamo parlando di una detection che farà venire alla luce come niente è come sembra, in cui si incontreranno delle piste non vere, delle verità celate e delle relazioni segrete, sino a giungere a un finale inatteso. Ora il pubblico appassionato alla serie non vede l’ora che le puntate della seconda stagione vadano in onda su Canale 5.

LEGGI ANCHE —> Flavio Briatore, spunta su Instagram un commento inatteso – FOTO

Ambra Angiolini, Il Silenzio dell’Acqua 2 | Il VIDEO con Giorgio Pasotti