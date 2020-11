Anna Tatangelo e Francesco Renga litigano, c’è qualcosa tra i due

Tra Francesco Renga e Anna Tantangelo appare un rapporto di amore e odio, quale prevarrà sui due

Francesco Renga e Anna Tatangelo sono entrambi giudici a All Together Now, insieme anche a J-Ax e Rita Pavone. I due appaiono spesso in diverbi contrastanti, quasi litigi ma in realtà tra loro c’è grande affetto. La Tatangelo nella sua esperienza come giudice è apparsa molto dolce e apprensiva nei confronti dei concorrenti.

Ha un atteggiamento molto materno, infatti sprona i concorrenti a dare il meglio ma in modo delicato e gentile. Si è commossa anche diverse volte, sicuramente è se stessa e questo piace molto. Ciò che però si nota, è il rapporto con Renga che ancora non è chiaro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Federica Pacela: selfie allo specchio ma spunta qualcosa-FOTO

Anna Tatangelo e Francesco Renga, tra loro c’è amore o solo tanto affetto e stima?

Il rapporto particolare tra Renga e la Tatangelo non passa inosservato, se ne accorge anche Michelle Hunziker e spiega i due litigano spesso e non riescono ad andare d’accordo, fa anche una battuta dicendo che li chiama Cip e Ciop. Anche Renga ha commentato il rapporto con la collega, definendolo bello anche si beccano ad ogni puntata, c’è sempre ironia, rispetto e amore. Chissà che genere di amore è quello fra i due cantanti, potrebbe sfociare in una passione magari.

Si sa che quando uomo e donna litigano sempre è perché infondo c’è attrazione, staremo a vedere. Intanto la Tatangelo sta facendo una grande esperienza ad All Together Now, che ci voleva dopo la separazione da Gigi D’Alessio che non è stata facile. Con Michelle si sono trovate, lo afferma proprio la Hunziker che conosceva già da tempo la Tatangelo, ben 10 anni, e la definisce una donna fantastica. Sono entrambe legate dal delicato tema della violenza sulle donne, infatti anni fa Anna ha cantato una canzone proprio su questo argomento e i ricavati sono andati alla ONLUS di Michelle, Doppia Difesa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Francesca Brambilla ha uno sguardo intenso e magnetico, che meraviglia-FOTO

Pertanto fra le due c’è un grande affetto e in questa esperienza in televisione si sono trovate ancora di più. Quando l’altro giorno la Tatangelo ha lanciato una frecciatina a D’Alessio e il loro rapporto, vedendo una coppia di cantanti innamorati, la Hunziker l’ha ripresa proprio come si fa tra grandi amiche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.