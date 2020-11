Benedetta Parodi su Instagram in uno scatto casalingo: il fascino della semplicità per la popolare conduttrice tv, che bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Bellezza, simpatia e competenza nel suo lavoro. E’ il mix irresistibile di Benedetta Parodi, la popolare conduttrice tv diventata ormai un must per gli appassionati di cucina e di ricette. In questo ambito, ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama televisivo e non solo italiano. Facendo di suo marito Fabio Caressa, l’ancora più popolare giornalista sportivo, di sicuro uno degli uomini più invidiati d’Italia. Con una donna come Benedetta che ti prende per la gola, è festa tutti i giorni.

Benedetta Parodi, seduta il poltrona: affascinante e scosciata, che meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Anche su Instagram, Benedetta è molto seguita. I suoi post sono ovviamente spesso incentrati sul suo mondo, quello della cucina, con la riproposizione di tante ricette interessanti. Ma ci sono anche momenti della vita quotidiana di ‘Zia Bene’, così come da nickname sul suo profilo, in cui si evidenzia la semplicità e il fascino della 48enne. Un momento molto tenero e di relax insieme al suo cagnolino, con un dettaglio che non può sfuggire però ai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

La gonna che scopre le gambe accende la fantasia, il sorriso di Benedetta da un tocco in più, come al solito, a tutto il resto.

