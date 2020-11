Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è risultato positivo al coronavirus

Lo annuncia lo stesso governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, attraverso un post su Facebook: è risultato positivo al tampone di controllo ed ha una polmonite bilaterale in fase iniziale.

I medici però hanno assicurato che, per il momento, potrà curarsi a casa; ed è proprio da qui che Bonaccini parla ai suoi cittadini informandoli sulle sue condizioni e cercando di rassicurare tutti in questo periodo buio.

All’indomani dell’approvazione dell’ultima ordinanza per la regione, in accordo con il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, Bonaccini ribadisce che le misure prescritte sono necessarie per contrastare il virus. Le nuove restrizioni -assicura il governatore- pur comportando un ennesimo sacrificio sia in termini economici che di libertà personale, sono fondamentali e richiedono l’impegno di tutti.

Bonaccini positivo: “mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale”

Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è risultato positivo al tampone di controllo effettuato. Lo annuncia proprio il giorno dopo aver emanato un provvedimento maggiormente restrittivo per la Regione.

Bonaccini annuncia di sentirsi “sollevato” almeno dal fatto che, al momento, sia possibile curarsi da casa; nel frattempo -aggiunge- non smetterà comunque di lavorare e fa un accorato appello ai suoi cittadini affinché rispettino le nuove misure.

Le difficoltà economiche sostenute da parecchie famiglie così come la privazione della libertà, specie per i giovani e per gli anziani, sono certamente sacrifici importanti ma necessari finché non sarà disponibile un vaccino. Solo dal rispetto delle “regole” dipenderà la “capacità” di frenare i contagi.

