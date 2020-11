Carlo Conti e Tale e Quale show, sorpresa sulla conduzione di stasera

Carlo Conti. Il popolare conduttore tv fa una sorpresa a tutti i telespettatori e a quanti sono stati in pena per le sue condizioni di salute

Possono fare un sospiro di sollievo tutti coloro che sono stati in pena per le condizioni di salute del popolare presentatore, Carlo Conti. Un professionista di talento, sempre impeccabile e distinto, che è entrato nelle case degli italiani fin dagli anni ’80, considerato da molti per questo motivo quasi “uno di famiglia”. L’affetto del pubblico si è svelato proprio per la concitazione che ha suscitato la notizia della sua positività al Coronavirus.

Il conduttore, infatti, aveva rivelato qualche settimana fa di essere stato colpito anche lui dal contagio che sta dilangando impetuoso durante questo 2020, anno così nefasto. La conseguenza più ovvia è stata il suo isolamento, come da norma, nella propria dimora. Poiché asintomatico, ha comunque potuto portare avanti il suo lavoro al timone del programma Tale e Quale Show, seppur a distanza, in collegamento da remoto.

Carlo Conti. Lo rivedremo a Tale e Quale Show ma…

Purtroppo, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate al punto che si è ritenuto necessario un ricovero in ospedale. E’ stato lo stesso Carlo Conti ad avvertite il suo pubblico su Instagram con queste parole: “Tranquilli! Tutto sotto controllo , da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid. Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri. Torno prestoooo”.

La conduzione di Tale e Quale Show è passata al trio Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, i quali si sono ritrovati a ricoprire la doppia veste di presentatori e giurati.

Finalmente una buona notizia. Carlo Conti, dimesso dall’ospedale e recuperate le forze, tornerà in onda venerdì 13 novembre su Rai 1. Anche se collegato da remoto, sarà lui ad essere il padrone di casa a Tale e Quale Show, così come detto tramite un comunicato della RAI. Troveremo inoltre Elena Sofia Ricci nelle vesti di quarto giurato e la simpatia irrefrenabile di Gabriele Cirilli, con le sue divertenti interpretazioni.

L’augurio è che Carlo Conti possa ritornare a ricoprire il suo ruolo in studio per la finale del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show.

