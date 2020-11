Chiara Biasi, occhialoni e bomber: troppo bella – FOTO

Chiara Biasi in versione outfit da ragazza della porta accanto piace molto al web. Primo piano sensuale e d’impatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiari Biasi, tra le influencer più note e seguite del nostro Paese, in questi ultimi giorni ha fatto parlare di sé anche per il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia si trova il suo caro amico, Tommaso Zorzi e da poco anche Giulia Salemi. I due si sono riabbracciati con un solare e affettuoso rappacificamento dopo un litigio avvenuto negli scorsi mesi.

È proprio in merito a questo che la Biasi ha fatto sentire la sua voce direttamente dal suo amato Instagram sottolineando come per lei questa è tutta una farsa, qualcosa di architettato per piacere al pubblico. Secondo l’influencer, infatti, Zorzi odierebbe la Salemi per via di un suo comportamento scorretto. Non avergli fatto i complimenti per il suo primo romanzo.

“Lui mi aveva detto che la odiava proprio. Quindi sta fingendo” ha detto Chiara Biasi in una storia su Instagram. Ecco che così insinua il dubbio in tutti gli appassionati del reality di Canale 5.

Chiara Biasi in versione easy, sa come piacere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiusa la parentesi Grande Fratello Vip, almeno per ora, Chiara Biasi torna alla sua normalità. Alle sue sponsorizzazioni e alle foto scattate ad hoc per piacere. Del resto questo è il suo mestiere, quello dell’influencer, anche se molti la criticano aspramente sotto i suoi post quando le dicono che questo non è affatto un lavoro e che dovrebbe farne uno vero e proprio.

Lavoro o non lavoro, mettendo da parte i pensieri discordanti, Chiara è una delle influencer più pagate in Italia. Ultra nota è la frase che lei stessa ha pronunciato durante lo scherzo delle Iene: “Io per 80mila euro neanche mi alzo dal letto al mattino e mi pettino”. Una frase che ha fatto molto scalpore ma che ha messo chiaramente in luce come chi fa davvero questo lavoro non solo è molto in vista ma è anche pagata bene.

Questa volta pare che di sponsorizzazioni non si parli. L’ultima foto di Chiara Biasi è nature, stile ragazza della porta accanto. È in ascensore e il suo selfie bellissimo la ritrae con dei grandi occhialoni da vista neri e un bomber rosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Capelli lunghi e sciolti e nient’altro. La dimostrazione che se una piace riesce a rapire anche con pochissimo e la Biasi lo sa alla perfezione.

