Pandemia, la ricerca: un guarito su cinque torna positivo in tempi brevi

Uno studio, una ricerca sui guariti, una tra le tante, necessaria perchè oltre a lottare per trovare un vaccino e una cura, occorre anche studiare tante altre faccende che riguardano il Covid-19, tra cui la resistenza al nuovo contagio dei guariti. Secondo lo studio italiano conseguente alla collaborazione tra medici e ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell’Università Cattolica, un guarito su cinque torna positivo dopo appena una settimana. Un dato che se fosse confermato metterebbe in serie difficoltà la lotta al Covid. La ricerca è stata pubblicata su “Jama Internal Medicine”. Maurizio Sanguinetti, docente di Microbiologia all’Università, ha dichiarato in merito alla ricerca: “Al momento non è dato sapere se questi pazienti siano contagiosi e vadano dunque di nuovo quarantenati, perché il test molecolare non è l’equivalente di una coltura virale e, dunque, non consente di appurare se nel campione prelevato dal naso-faringe dei pazienti sia presente virus vitale e, di conseguenza trasmissibile”.

Pandemia, la ricerca offre un dato preoccupante

In pratica, serviranno ulteriori studi per capire se tali pazienti possano con certezza trasmettere il covid-19. Il campione di pazienti non è, tuttavia, molto elevato. Su 176 si è rilevata la statistica. In ogni caso, non tutti i pazienti hanno dato lo stesso esito. Molto dipende dalle altre patologie, ove ce ne fossero. La certezza è che i pazienti guariti da Covid-19 andrebbero tutti monitorati nel tempo per capirne le dinamiche e anticiparne le conseguenze sia a livello individuale che per la salute pubblica, data la pandemia in corso.

Intanto il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino odierno relativo all’epidemia da Coronavirus in Italia. Stando a quest’ultimo, le persone risultate positive ieri sono 40.902. I ricoverati in terapia intensiva incrementati di 60 in più di ieri. Sono 550 decessi.

