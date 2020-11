Elettra Lamborghini, intimo tigrato è uno spettacolo: Dietro però c’è una strana presenza… FOTO

Elettra Lamborghini ha condiviso alcuni scatti in intimo tigrato mentre assapora qualcosa di veramente gustoso…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

La regina del Twerking non smette mai stupire e divertire i suoi numerosi follower su Instagram. Questa volta ha pubblicato degli scatti veramente succulenti. Elettra Lamborghini è in intimo tigrato o meglio, leopardato… Lo slip aderisce perfettamente al suo meraviglioso fisico mettendo in risalto i tatuaggi sull’esterno delle cosce che sono in pendant con il suo due pezzi. Il reggiseno, che si slaccia sul davanti, a stento contiene il suo seno prosperoso. La cantante sfoggia un bel sorriso divertito visto che i suoi lunghi capelli sono coperti dalla maglietta di una strana presenza… Non si tratta di nessun fantasma ma dell’uomo che la ricca ereditiera ha sposato quest’estate, il disc-jokey olandese, originario degli Stati Uniti Afrojack, al secolo Nick van de Wall. I due freschi sposini condividono spesso scatti, video e stories insieme in cui si scambiano effusioni romantiche, dolci e anche divertenti.

Le foto di Elettra Lamborghini in intimo leopardato con Afrojack e non solo