Elisa De Panicis. Le trasparenze rivelatrici: forme sensuali e fascino irresistibile – FOTO

Elisa De Panicis. La fascinosa influencer incanta il web con il suo ultimo scatto affidato al social network Instagram

Classe 1992, modella e influencer dall’indubbio fascino, Elisa De Panicis ha tutte le carte in regola per diventare un personaggio di sfavillante successo.

Nata in provincia di Monza, la sua fama è esplosa principalmente in Spagna, paese da lei molto amato, dove si è trasferita qualche anno fa. Proprio nella nazione iberica ha partecipato al programma Supervivientes, ossia la versione spagnola de L’isola dei famosi. Inoltre, la ritroviamo protagonista della trasmissione Mujeres y Hombres, format nostrano del programma Uomini e Donne, ideato da Maria De Filippi. Elisa De Panicis ha partecipato anche alla versione italiana.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, edizione condotta da Alfonso Signorini, è balzata sotto i riflettori a causa delle parole molto violente che le sono state rivolte da Salvatore Veneziano, ex concorrente inoltre della primissima edizione del reality show. Elisa De Panicis è diventata famosa anche per il bacio saffico scambiato con Mila Suarez durante il red carpet avvenuto in occasione del festival del cinema di Venezia. Lo scopo era quello di celebrare l’amore in ogni sua forma. Ai microfoni di Barbara D’Urso hanno poi rivelato di essere all’inizio di una relazione.

La modella e influencer di Monza è stata chiacchierata per il flirt avuto anche con il bomber Cristiano Ronaldo. Il calciatore l’avrebbe notata durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi in Spagna.

Elisa De Panicis: un tripudio di bellezza

Elisa De Panicis ha conquistato il web. Solo su Instagram conta più di un milione di follower. L’ultimo scatto che ha pubblicato la ritrae in un mini dress nero, attillato, monospalla, che non lascia niente all’immaginazione. Le forme sinuose sono ben evidenti, i capelli sciolti le ricadono sulla schiena, dolcemente appoggiati di lato. Le mani sono sui fianchi ma la posa non è aggressiva bensì provocante. Lo sguardo è fisso sull’obiettivo, trucco impeccabile e labbra carnose.

Nella didascalia ha scritto: “Esta soy yo” (Questa sono io). Un incanto, grande plauso degli utenti he inondano la sezione commenti con mille cuoricini rossi tutti per lei.

