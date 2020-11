Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello: scoppia il caos in puntata. La Gregoraci ha deciso di difendere Francesco Oppini durante la diretta

Una puntata scoppiettante per Elisabetta Gregoraci: non solo l’entrata di Selvaggia Roma come concorrente che manderà in tilt gli equilibri della casa con Pierpaolo Pretelli, ma anche una lite con Dayane Mello. Tutto è cominciato dopo lo scontro tra Dayane e Francesco Oppini, i due si sono riappacificati con una lettera ma poi lei ha continuato ad andare in giro per la casa a parlare male di lui. Elisabetta Gregoraci, nel sentirla, le ha consigliato di smetterla perché questo non è un modo giusto per fare pace.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello litigano durante la diretta

Dayane ha detto di essere offesa perché nessuno si è schiarata dalla sua parte e non ha ricevuto solidarietà femminile. Elisabetta a quel punto è intervenuta e ha detto di aver parlato con lei, e Dayane ha negato quello che è successo e che tutti hanno visto in diretta durante la puntata. Hanno cominciato ad urlarsi contro ed è scoppiato totalmente il caos: “Sei una bugiarda, sei una bugiarda” ha continuato a ripetere Dayane. Elisabetta si è scagliata duramente contro di lei e Signorini è dovuto intervenire per farle stare zitte.

