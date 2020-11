Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli parlano di un argomento piccante

La Gregoraci e Petrelli, vittime del gioco verità o conseguenze finiscono per parlare e mimare un argomento piccante

Durante il gioco verità o conseguenze che si è svolto nella casa del Grande Fratello Vip, la Gregoraci e Petrelli hanno toccato un argomento molto piccante. A Pierpaolo infatti è capitata la domanda: “Con chi faresti sesso nella casa? Mima la posizione preferita”. Ovviamente tutti noi sappiamo su chi è ricaduta la scelta, e infatti non tarda ad arrivare la risposta di Pierpaolo che dice Elisabetta.

Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci mimano posizioni sessuali nella casa

La Gregoraci, dopo la domanda rivolta a Pierpaolo, che chiedeva con chi avrebbe fatto sesso nella casa e la risposta ovviamente è stata, la Gregoraci. Lei lo stuzzica e gli dice, “in cinquanta giorni ci avrai pensato a come farlo”. Perché la seconda parte della domanda chiedeva di mimare la posizione preferita. Allora Pierpaolo inizia a mimare con la Gregoraci, lui si siede sul divano e lei sale a cavalcioni su di lui. Questa sarebbe dunque la posizione prediletta di Petrelli, ma Elisabetta non è d’accordo e dice:” Io preferisco stare sotto” a queste parole Petrelli è impazzito e ha detto “Andiamo a letto”.

Insomma uno scambio di battute che ha sicuramente messo in difficoltà gli ormoni del povero Petrelli, ma ha fatto anche fare tante risate in casa. Per quanto riguarda questo flirt ancora non è chiaro cosa impedisca alla Gregoraci di viversi la sua love story con Petrelli, qualora lei fosse davvero interessata. Sicuramente si è ammorbidita un pò rispetto all’inizio ma è ancora molto rigida, anche il fatto di avere a casa il figlio che potrebbe vederla non aiuta.

Pierpaolo però nonostante tutto non si arrende, anche quando sembrava aver preso le distanze per non soffrire. Chissà come andrà a finire tra i due, probabilmente se accadrà qualcosa sarà fuori dalla casa più spiata d’Italia, lontani da occhi indiscreti.

