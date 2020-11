Emma Marrone ai saluti “grazie di tutto quello fatto insieme” – FOTO

Emma Marrone, è tempo di saluti per la cantante che si fa scappare un ringraziamento speciale: grazie di tutto quello fatto insieme.

Emma Marrone più sorridente che mai sui social; il suo ultimo scatto è apprezzato dai suoi numerosi follower. Insieme a Santi, il cantante concorrente di X Factor eliminato proprio nell’ultima puntata, in onda ieri sera. Ed Emma, proprio al 18enne ha voluto fare un dedica: Puntata davvero impegnativa ieri sera a XFactor Italia .. ma sempre in grande stile!

Un bacio a Santi ! grazie mio piccolo regaz per tutte le risate e i momenti trascorsi insieme! La foto immortala il giovane insieme ad Emma nella sala trucco e parrucco nello studio dove va in onda il talent. Tantissimi i commenti di apprezzamento per Emma ed il giovane cantante del suo team. Tra cuoricini e frasi dal tenore di Siete Bellissimi emerge l’affetto del pubblico per Emma.

Emma Marrone, l’outfit oro che seduce

