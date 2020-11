Il noto attore e showman Flavio Insinna si abbandona a un momento di preoccupazione per la situazione che l’Italia e tutto il mondo sta affrontando a causa del Coronavirus.

Flavio Insinna, amato conduttore del famoso gioco televisivo l’Eredità, nella puntata del 9 novembre 2020 ha mostrato un piccolo momento di preoccupazione e malinconia.

Nonostante il carattere allegro ed entusiasta e il temperamento vivace anche il noto conduttore si è abbandonato alle emozioni e ha mostrato pubblicamente i suoi sentimenti rispetto alla tragica situazione che sta attraversando il mondo dall’inizio del 2020.

Senza dubbio un segno di umanità, a riprova del fatto che siamo tutti coinvolti e non esistono fasce della popolazione esenti dalla tragedia.

“Lo so, non è periodo di feste..”

Nel particolare il motivo scatenante del suo turbamento è stata la parola da scoprire dell’ultimo gioco dell’eredità, la ghigliottina: “Feste”. Il conduttore stava infatti per spiegare il nesso logico che avrebbe dovuto collegato la parola in questione alle altre cinque del quiz, che in successione erano “mobili”, “articoli”, “cane”, “passare” e “nazionali”, quando si è bloccato e ha precisato con malinconia:

Il conduttore si riferiva ovviamente allo stato di emergenza sanitaria globale che il mondo sta attraversando dall’inizio del 2020, con un pensiero rivolto alle tante vittime del maledetto virus. L’Italia, come la maggior parte del mondo, è vittima, infatti, una seconda ondata pandemica con tutte le tragiche conseguenze a livello sanitario, sociale e economico.

E’ importante, tuttavia, anche in momenti come questi, non lasciarsi abbattere dall’ansia e dalla disperazione, e concedersi piccoli momenti di svago, come quelli che possono regalare un programma come l’Eredità.

Insinna ha infatti ribadito a riguardo: “Lasciateci sognare…“

