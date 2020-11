Federica Pacela: selfie allo specchio ma spunta qualcosa-FOTO

La Pacela ha condiviso una foto allo in primo piano, ma essendo davanti a uno specchio appare il riflesso di qualcosa

Federica Pacela condivide una foto su Instagram di un suo primo piano mentre si allena, ma essendo davanti a uno specchio, appare il riflesso del lato B completamente scoperto. I suoi fan vanno in delirio e commentano la bellezza dell’influencer. Alla Pacela piace molto mettere in mostra il suo fisico, specialmente in lato B infatti troviamo moltissime foto in spiaggia che la ritraggono alle spalle.

Federica Pacela una donna che ama mettersi in mostra

L’influencer ha sempre sognato di calcare il palcoscenico dello spettacolo, però al momento sta calcando quello dei social con ben 770mila follower. Non è difficile capire il perché di tanto successo, guardando i contenuti focosi dell’influencer. Federica si definisce un maschiaccio e infatti traspare molto questo suo lato nello sport e nel suo presentarsi ai follower. Ama il calcio, la tecnologia e la Playstation.

Però è amante anche di molte pratiche femminili, come il make up di cui ha il patentino europeo e fa anche la parrucchiera. Ma oltre che al trucco e parrucco, alla Pacela piacciono molto i tacchi a spillo e la biancheria e i bikini sexy. Non tarda mai a mostrarsi infatti in queste vesti, ottenendo i consensi di tutti i suoi follower. L’influencer vive a Tenerife dove c’è sempre caldo e il sole batte forte, infatti coglie sempre l’occasione di mostrarsi in bikini. Di solito i bikini sono minuscoli e coprono giusto l’essenziale.

Lei stessa ammette di condividere moltissime foto in bikini: “I selfie estivi in bikini sono una costante vero?”. Insomma le piace provocare e mostrare zone del suo corpo che altre magari terrebbero private, ma lei non ha paura di mostrarle è molto sicura di se e ha un buon rapporto con il suo corpo.

