Federica Panicucci è il solito tripudio di eleganza e bellezza: ma lo spacco del vestito sulle gambe della showgirl è bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

A 53 anni, la bellezza di Federica Panicucci rimane giovanile, paradisiaca, irresistibile. La popolare conduttrice Mediaset è uno dei volti più amati della tv nostrana e dagli studi di Mattino Cinque rimane una delle presenze più caratteristiche del piccolo schermo. Un sorriso che colpisce sempre e comunque e un fascino che anche sul suo profilo Instagram, dove è molto attiva, è inconfondibile e rapisce il cuore dei fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci | la gonna corta si vede | show indimenticabile | FOTO

Federica Panicucci, gambe da infarto e spacco quasi erotico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Nel corso di quest’anno, con la sua trasmissione, Federica ha sempre provato a intrattenere il pubblico cercando di fornire distrazione rispetto a un periodo davvero difficile. Il suo atteggiamento nei confronti dei telespettatori, in un 2020 segnato dalla pandemia, è sempre stato improntato alla giovialità e all’ottimismo. Un ottimismo che ribadisce provando a strappare un sorriso anche nello scatto odierno, in cui non fa mancare il suo sorriso dal camerino di Mediaset. Uno scatto che però accende anche la fantasia dei fan. La bellissima Federica infatti mette in mostra, al solito, due gambe da infarto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci, l’ammissione che spiazza: “Non riesco a controllarlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

E lo spacco del vestito è talmente vertiginoso da essere praticamente inguinale, arrivando quasi all’altezza massima consentita. Si scopre quasi tutto, e si sogna, insieme a lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter