Flavio Briatore, spunta su Instagram un commento inatteso – FOTO

Flavio Briatore sprona il figlio a fare gavetta, partendo dai lavori meno prestigiosi. Il video di Nathan Falco è virale, tantissimi i complimenti rivolti al noto imprenditore.

Un video pubblicato due giorni fa sul profilo Instagram ufficiale di Flavio Briatore fa il giro del web: in un bar di Montecarlo di cui l’imprenditore ne è proprietario. il figlio Nathan Falco si trova dietro al bancone per preparare un cappuccino. Con l’aiuto di un banconista, il giovane riesce con umiltà, impegno e anche curiosità a prepararlo. Il padre motiva in questo modo tale scelta: I primi passi di Nathan Falco Briatore nel “business”. Una semplice azione che compiuta da Briatore sicuramente dà molto da pensare, un utile insegnamento del padre verso il figlio. Tale azione educativa è stata infatti apprezzata dal web tanto infatti che hanno scritto: Bravo il figlio ma specialmente complimenti al papà per i suoi insegnamenti…:dedizione umiltà senso del dovere partecipazione coinvolgimento lavorativo ecc..ecc..ecc..

Anche Pierferdinando Casini commenta complimentandosi con il giovane Briatore: E bravo Falchetto! Cosi si fa!!!

Flavio Briatore, gli attacchi sul web: “Eccola la nuova generazione di arrivisti”

Sebbene sia stato lodato dai social per la lezione di vita che Flavio ha voluto impartire al figlio, non sono mancati gli attacchi sul web. Qualcuno infatti ha scritto: Piccoli squali crescono . . . eccola la nuova generazione in erba di arrivisti straricchi che non conoscerà Il senso profondo del valore delle cose davvero importanti. Non si riesce bene a comprendere il senso del commento dato che al contrario si parla di gavetta.

Altri invece accusano il governo italiano di lucrare persino sulla gavetta di un minore: “…mio figlio anche lui minore di 16 anni per portare solo il caffè sono stato denunciato per sfruttamento di minore e con un bel verbale…”

