Francesca Brambilla ha uno sguardo intenso e magnetico, che meraviglia-FOTO

La Brambilla ha condiviso una foto su Instagram e in primo pino appare il sguardo intenso e magnetico, è davvero stupenda

Francesca Brambilla belissima su Instagram, il suo sguardo incanta. Condivide due foto, una del viso e una a mezzo busto che fa impazzire i suoi follower. Nella didascalia scrive:”Ti aspetto a casa”, a chi si riferisce non si sa però. I commenti dei fan non tardano infatti ad arrivare:” Sei favolosa”, “Mandami l’indirizzo che arrivo”, “Sei l’ottava meraviglia” e tanti altri che gradiscono le foto Influencer.

Francesca Brambilla vita privata e carriera

La Brambilla è una delle bonas di Avanti un Altro, programma di Paolo Bonolis. La carriera della showgirl inizia con alcuni concorsi di bellezza a Riccione, ha vinto il titolo di Miss Atalanta e Miass Padania, arriva anche a partecipare a Miss Italia ma senza vincere. Ha fatto la coniglietta di Playboy per tre volte, senza mai mostrarsi nuda però. Diverse volte è stata ospite in programmi calcistici come Tiki Taka e Quelli che il calcio. Nella vita sentimentale, la Brambilla ha avuto molti flirt noti.

Ha avuto una relazione con il rapper Guè Pequeno, con Stefano Laudoni ex di Valentina Vignali che tra l’altro pare che lui abbia lasciato la Vignali per stare insieme alla Brambilla. Anche se poi la loro storia è durata molto poco e ora lui ha chiesto ad un’altra di sposarlo. La showgirl è stata fidanzata anche con l’attuale compagno e futuro marito di Karina Cascella, Max Colombo. Questa estate era invece fidanzata con l’ex tronista Alessandro Zarino, ma la loro storia sarebbe terminata a ottobre.

A quanto pare la Brambilla avrebbe rinunciato ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per amore del suo Zarino. Tuttavia poco dopo si sono lasciati e lei ha perso la grande occasione. Sulla rottura lei ha spiegato che conducevano vite completamente diverse e lei non era pronta ad una relazione seria.

