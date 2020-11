Francesco Totti. Quel dolore che non passa: “Mi manchi”

Francesco Totti. L’osannato ex capitano della Roma ricorda con malinconia il padre recentemente scomparso a causa del Coronavirus

Una cosa è certa: il Coronavirus è indubbiamente un morbo egualitario. Non guarda in faccia nessuno: ricchi e poveri, giovani e anziani, famosi e non.

Ne sa purtroppo qualcosa l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Il mese scorso ha dovuto dire tristemente addio a suo padre, colpito anch’egli dal Covid-19. Il signor Enzo si è spento all’età di 76 anni, ricoverato all’ospedale Spallanzani in terapia intensiva, era affetto da patologie pregresse.

Purtroppo, il periodo poco piacevole per la famiglia Totti continua. Infatti, una notizia recente ha fatto emergere che sia Francesco Totti, sia sua moglie, la popolare conduttrice Ilary Blasi, sono positivi al Coronavirus.

Francesco Totti e il ricordo affettuoso di suo padre

Le condizioni dell’ex calciatore non destano preoccupazioni, ha solo qualche linea di febbre. Attualmente si trova in isolamento nella sua dimora, una villa al Torrino. Sta seguendo tutte le norme che prevedono l’isolamento con lo scopo di contenere il propagarsi del contagio, ben distanziato anche dai suoi tre figli che, fortunatamente, stanno bene.

Rimanere a casa per molto tempo, senza poter uscire e distrarsi, lascia spazio alla mente per vagare tra pensieri e ricordi. Francesco Totti, infatti, così legato al padre che bonariamente era soprannominato “Sceriffo”, non perde occasione oggi per regalargli un’immagine. La affida al web, in particolare ad una “Instagram story”. Lui bambino in braccio al signor Enzo. Un padre che sicuramente sarà stato orgoglioso delle gesta di un figlio arrivato alle vette più importanti di una carriera calcistica che lo ha visto primeggiare sia con la Roma, sia in nazionale, vincendo la coppa del mondo nel 2006. Una canzone accompagna lo scatto: Mi manchi di Fausto Leali.

Il tempo, l’affetto della famiglia leniranno il dolore e lasceranno spazio solo al ricordo dei momenti più belli.

