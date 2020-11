Tutto sembra essere pronto per un nuovo ingresso nella casa del GF Vip: la concorrente arriverà per mettere zizzania tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Il suo ingresso della casa sarebbe dovuto avvenire alcune settimane fa ma dopo essere risultata positiva al Covid inevitabilmente slittò a data da definirsi. Ora arriva la conferma della sua guarigione e secondo le anticipazioni entrerà al Grande Fratello Vip proprio questa sera. Si tratta di Selvaggia Roma, conosciuta al pubblico per aver partecipato alcuni anni fa a Temptation Island insieme all’allora compagno Francesco Chiofalo, il suo “lenticchio”. Uscita dal programma ha continuato a lavorare nel mondo social e si è creata un’immagine attraverso il proprio profilo Instagram, che vanta ad oggi più di un milione di followers. Il suo ingresso sembra abbia pero’ un obbiettivo ben preciso.

Selvaggia Roma tra Elisabetta e Pierpaolo

Alfonso Signorini lo ha già anticipato apertamente anche ai concorrenti in casa, la nuova concorrente entra single e fortemente interessata a uno dei vip. Selvaggia non ha infatti nascosto al pubblico di essere molto attratta da Pierpaolo Pretelli. L’ex velino tuttavia è coinvolto in un rapporto piuttosto altalenante con Elisabetta Gregoraci che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Tra i due sembrava esserci del tenero ma la showgirl ha messo dei paletti ben definiti nonostante Pierpaolo abbia fatto capire in ogni modo quanto sia preso da lei. Nonostante l’incalzare del conduttore non è scattata nessuna passione tra di loro ma questo ingresso andrà sicuramente a smuovere le acque.

Sembra infatti che Selvaggia Roma entrerà proprio con l’obbiettivo di intrufolarsi in questo rapporto. Scatenerà una sorta di gelosia da parte di Elisabetta? Dovremo attendere il suo ingresso in casa per saperlo. Questo -se le cose non dovessero cambiare all’ultimo- potrebbe avvenire proprio nella puntata di questa sera.

Nel frattempo è iniziato a circolare un nuovo nome che andrebbe ad aggiungersi ai vip di questa edizione, ancora ignari che il programma è stato prolungato fino a febbraio. In una delle prossime puntate potrebbe fare la sua entrata il noto chirurgo dei vip, Giacomo Urtis.

