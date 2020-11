Gf Vip, Flavia Vento contro Francesco Oppini: “Non posso accettare simili frasi”

Gf Vip, Flavia Vento adirata con Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, all’interno della Casa, si è lasciato andare ad esternazioni parecchio pesanti su di lei

“Flavia Vento? La ammazzeresti di botte“: così Francesco Oppini ha definito Flavia Vento di fronte ai propri coinquilini. Già lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, ha redarguito il concorrente per la frase inappropriata e sconcertante, pronunciata nelle scorse settimane. Quest’oggi, ospite di Pomeriggio Cinque, Flavia Vento ha avuto l’occasione di dire la propria sulla questione: “Una frase inconcepibile, non andrebbe rivolta a nessuna donna“.

LEGGI ANCHE> Anticipazioni GF Vip: entra una nuova concorrente pronta a mettere zizzania

Flavia Vento contro Francesco Oppini: “Non accetto una frase simile”

Flavia Vento, ospite di “Pomeriggio Cinque“, ha avuto la possibilità di replicare alle esternazioni di Francesco Oppini. Il commerciante, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, l’ha descritta in maniera alquanto indelicata all’interno della casa del Grande Fratello. Interrogato a proposito della showgirl, Francesco aveva infatti risposto così: “Flavia Vento? Una che ammazzeresti di botte“.

La frase, che non è passata inosservata ai telespettatori, non ha tuttavia comportato delle conseguenze alla permanenza di Francesco all’interno del programma. La Vento, in collegamento con Barbara d’Urso, ha sottolineato questo fatto, facendo intendere che gli autori abbiano adottato, nei confronti di Oppini, un “trattamento diverso”.

LEGGI ANCHE> GF Vip, è ancora rottura tra Tommaso e Francesco: Una pugnalata avrebbe fatto meno male

“Sono sedici anni che non lo vedo, lui non mi conosce. Non accetto frasi simili, non dovrebbero essere rivolte a nessuna donna” – ha affermato indignata la showgirl. Gli opinionisti presenti in studio, tuttavia, hanno cercato di smorzare la situazione. “Conosco Francesco, non sarebbe mai capace di un gesto simile. E’ stata una frase da ‘bar’, di quelle che si dicono con gli amici“.

Barbara d’Urso, a fronte di questi commenti, non è potuta rimanere in silenzio. “Queste frasi non dovrebbero essere dette a prescindere. E non solo nei confronti di Flavia Vento, ma nei confronti di qualsiasi donna“.

Chissà se, proprio durante la diretta di questa sera, Alfonso Signorini permetterà ai due di avere un chiarimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.