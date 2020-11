Giorgia Rossi, stupenda con vestito bianco e stivali neri – FOTO

La giornalista di “Sportmediaset”, Giorgia Rossi accende l’entusiasmo dei follower di Instagram con un outfit accattivante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

La giornalista sportiva della Mediaset, Giorgia Rossi ha pubblicato sul su profilo Instagram una foto di qualche giorno fa che la ritrae in tutto il suo incantevole fascino.

Da quando il calcio italiano professionistico ha ripreso a dare un senso alle “fiacche” giornate degli amanti sportivi, Giorgia non ha smesso per attimo di “cavalcare l’onda” del loro entusiasmo. Con il via alla stagione calcistica 2020/2021 i giornalisti hanno iniziato a “carburare” con opinioni fuori e dentro al campo. Tra questi spicca appunto la bellezza incandescente di Giorgia Rossi, che ha lanciato l’ennesima sfida alla presentatrice DAZN, Diletta Leotta.

Tra le due professioniste non scorre sicuramente buon sangue e la prova concreta è arrivata proprio durante le interviste pre-campionato. Ormai è “derby” di gelosia tra le protagoniste fuori campo, che non se le son mandate a dire sui presunti approcci giornalistici di scarsa professionalità. Ma il tempo dei pregiudizi è finito: ora la “palla” passa a follower e appassionati, che ora sembrano pendere dalla parte della “diva” capitolina

Giorgia Rossi, scatto decisivo verso il traguardo: femminilità incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

La giornalista di “Sportmediaset”, Giorgia Rossi intrattiene gli appassionati di calcio sulle frequenze di Italia 1. Tutto ormai le riesce con estrema semplicità ed è per questo che il cuore degli sportivi pende principalmente dalla sua parte.

La concorrenza non è più un problema per lei, determinata ad agire davanti alle telecamere, abbinando professionalità e fascino accattivante. Gli ingredienti principali di Giorgia hanno difatti lanciato le sue ambizioni in tv. Ad oggi la “Regina del Calcio” gode di una corsia preferenziale, rispetto alla naturale concorrenza.

L’indice di bellezza angelica che aleggia dalle sue parti è sicuramente “Instagram“, dove Giorgia vanta ben 395 mila follower. L’ultima foto pubblicata risale a qualche giorno fa, quando la diva capitolina si preparava a “strappare” un’altra dose di successo, prima del collegamento a “Pressing Serie A”

Da segnalare l’aspetto fisico incontenibile, addolcito dalle forme e da un nugolo di capelli biondi ondulati che scendono “a cascata” lungo la spalla. Ecco dunque i “crismi” di Venere predestinata, accesi da un outfit affascinante e seducente, coperto dal “velo” bianco del suo vestito e un paio di stivali a tacco, lunghi e neri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

I follower naturalmente non hanno fatto mancare il loro apporto alla causa, giudicando la posa di Giorgia Rossi da podio meritato: “Da urlo …😍🌹; 🌹 spettacolo di donna🌹; Alla grandissima 👍😉😎😍; Bellissima 🙏; Dea❤️”



