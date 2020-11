Giulia Valentina, la felpa si alza e la temperatura sale – FOTO

Giulia Valentina in ascensore ci stupisce. Mostra il pigiama sotto la ferla e lo spettacolo è davvero super sexy

Una delle influencer più seguite in Italia, grande amica di un’altra star del web ed ex di un rapper molto famoso. Lei è Giulia Valentina, influencer e fashion blogger italiana, carissima amica di Paola Turani ed ex storica di Fedez. I due hanno fatto coppia fissa per circa tre anni prima che il cantante cadesse tra le braccia dell’influencer numero uno al mondo, la sua attuale moglie, Chiara Ferragni.

Insomma un incrocio tra influencer, con numeri totalmente diversi certo ma pur sempre influencer. Giulia Valentina oggi vanta 856 mila followers su Instagram e tante esperienze alle spalle.

Non solo testimonial di diversi brand internazionali come la Sisley ma anche presentatrice e volto ufficiale dell’Eurovision Song Contest nel 2017. Senza poi contare il suo canale YouTube davvero molto seguito.

Oggi le sue foto su Instagram piacciono tantissimo e lei si diverte con scatti uno più bello dell’altro. Eleganti e piacevoli da guardare.

Giulia Valentina, il pigiama di sotto è davvero sexy

Pomeriggio sportivo per Giulia Valentina che ha deciso di dedicarsi allo sport oggi, seppur in modo molto particolare. L’influencer stupisce con due scatti pubblicati da pochissimo che la mostrato in tenuta sportiva, in ascensore, pronta a fare probabilmente una bella corsetta.

Maxi tuta felpata color lilla, porta borraccia dello stesso colore, mascherina, capelli sciolti e telefono puntato in volto per scattare due selfie strategici in ascensore.

A corredo della foto scrive infatti: “Quando al mattino fa troppo freddo per togliersi il pigiama. Laziness 2.0”. E di fatti Giulia Valentina ci dà prova di quello che scrive. Nella seconda foto alza la felpa e mostra il pigiama di sotto. Peccato che non si tratti di un pigiamone pesante e imbottito ma di un corpetto veramente molto sexy.

Raso e pizzo che lasciano intravedere le dolci forme dell’influencer. Sembra quasi una sensuale camicia da notte, quelle che insomma si indossano per occasioni importanti. Con quello o senza sotto farà la differenza?

