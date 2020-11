Grey’s Anatomy, il grande ritorno di Derek Sheperd nella serie – VIDEO

Grey’s Anatomy, il grande ritorno di Derek Sheperd nella serie! Patrick Dempsey è tornato per girare una scena con Ellen Pompeo: Meredith, alle prese con il covid, lo sogna

Sono trascorsi cinque anni da quando il nostro amato Derek Sheperd è tragicamente morto in Grey’s Anatomy e nessuno lo ha più dimenticato. Tanto meno Meredith, che ha subito questo grave lutto dopo tanti anni di amore insieme al suo Dottor Stranamore. Nella stagione numero 17 della serie, Meredith dovrà fare i conti con i sintomi del covid-19. In attesa della diagnosi, si ritrova a sognare Derek. “Mi manchi” gli dice. “Lo so” risponde lui. Una bella sorpresa per il personaggio di Meredith ma anche per i fans della serie, che si ritrovano ad avere scene inedite per la prima volta da quando è morto cinque anni fa.

Grey’s Anatomy, Derek Sheperd ritorna per la gioia dei fans

“L’ambientazione della spiaggia ci ha fornito un modo per vivere un po’ al di fuori della pandemia. Il ritorno di Derek è stato pura gioia per noi, per Meredith e per i fans” ha dichiarato Krista Vernoff, la shorunner della serie. E ha proprio ragione, perché questo spoiler ha già fatto impazzire milioni di persone in tutto il mondo che in questi anni hanno sentito la mancanza del protagonista della serie più che mai. “Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è stato quello di onorare la realtà di questa pandemia globale e l’impatto che sta avendo, in particolare sugli operatori sanitari“.

