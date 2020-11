Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 novembre: l’ultimatum di Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 novembre: Agnese ed Armando sono sempre più vicini. Nel frattempo Gabriella…

Gabriella è nei guai: conciliare lavoro e vita privata sta diventando sempre più difficile. Nel frattempo Vittorio sta facendo i conti con il carattere indisciplinato del nipote Pietro. Dopo il furto al Paradiso, lo zio ha deciso di dargli una seconda possibilità e lo ha assegnato al magazzino, al servizio di Armando. Il magazziniere, tuttavia, ha di meglio a cui pensare. Finalmente Agnese gli ha concesso un appuntamento e, seppur i loro incontri debbano rimanere segreti, i due non potrebbero essere più felici. Ma quanto durerà?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 novembre: un segreto per due

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Agnese ed Armando sono al settimo cielo. I due non potrebbero essere più innamorati, ma il ritrovamento di un orecchio da parte di Salvatore cambierà le cose. In fondo, non è possibile nascondersi per sempre.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Vittorio darà un ultimatum a Gabriella. Ormai il lavoro della stilista per il Circolo non è più compatibile con quello al Paradiso. È giunto il momento di compiere una scelta, che lo voglia o meno.

Nel frattempo, le cose per Pietro si mettono nuovamente male. Nonostante il suo rinnovato impegno, a scuola come al magazzino, il ragazzo sarà sospettato quando alcuni clienti si lamenteranno di una consegna errata.

