Iva Zanicchi è ancora ricoverata e le sue condizioni peggiorano: “Sto male”

La cantante sta ancora combattendo la sua battaglia contro il Covid. Le sue condizioni sono peggiorate e non può lasciare l’ospedale perché la polmonite non va via ed è tornata la febbre.

Iva Zanicchi è ricoverata all’ospedale di Vimercate dal 9 novembre e le sue condizioni non sembrano migliorare proprio quando sperava di poter uscire.

Dal letto dell’ospedale, con l’ossigeno che l’aiuta a respirare, prova a comunicare con i suoi follower mandando un video-messaggio tramite il suo profilo Instagram.

Il messaggio della cantante