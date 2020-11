Jessica Franceschetti, décolleté da pardere la testa | Incantevole – FOTO

Jessica Franceschetti, splendida influencer vicentina, ha stupito i suoi fan con una foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è un’influencer tra le più famose in Italia. Si tratta di una ragazza dall’indiscutibile bellezza, con un fisico incredibile e a dir poco perfetto che lascia a bocca aperta i suoi numerosissimi fan.

Non è un caso che ogni suo post raccolga decine di migliaia di ‘like‘ e centinaia di complimenti. Anche i numeri dei suoi follower sono davvero pazzeschi. Stiamo parlando di oltre un milione di utenti. Social network ma anche passioni al di fuori dal web per lei, come quella del calcio.

LEGGI ANCHE —> Manuela Arcuri: la verità sulla storia d’amore con Garko e sul caso Ares Gate

Jessica Franceschetti, fascino da urlo | L’influencer incanta i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Infatti la giovane è celebre anche per le sue presenze in programmi calcistici locali che sono andate via via aumentando durante gli anni, in parallelo con la sua popolarità. Tornando a Instagram, Jessica spesso regala ai suoi ammiratori post che riescono a far risaltare il suo fascino.

LEGGI ANCHE —> Marica Pellegrinelli ed il gesto rivolto all’ex: ma non si tratta di Eros Ramazzotti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

In questo senso, non fa di certo eccezione il più recente che Jessica ha condiviso solo poche ore fa. Si tratta di una foto che è stata particolarmente apprezzata dai suoi ammiratori. In questo scatto il suo décolleté mozzafiato ha lasciato a bocca aperta i suoi moltissimi fan. Un’immagine che ha riscosso indiscutibilmente un grande successo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.