Tutti sappiamo che la colazione è il pasto più importante. Per questo è necessario fare il pieno di energie e nutrienti per affrontare al meglio la giornata. Cosa dobbiamo mangiare per una colazione sana? Ecco qualche consiglio

La mattina, appena svegli, dobbiamo far rifornimento di tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Quale miglior modo se non quello della colazione? La giornata inizia e noi dobbiamo avere la massima energia per affrontare al meglio tutti i nostri impegni. Perciò prendetevi del tempo per gustare il vostro pasto e procedete con alimenti equilibrati. L’ideale sarebbe arrivare a metà mattina non affamati per evitare l’assunzione di carboidrati inutili che ci fanno solo prendere chili in più senza farci rendere conto. Cosa bisogna mangiare, quindi, per una colazione sostanziosa e sana? Scopriamolo insieme

I cibi migliori per una colazione sana ed energica

La colazione deve contenere una carica di nutrienti al pari di quelli degli altri pasti della giornata. Per essere quindi sostanziosa e sana deve avere carboidrati, fibre, proteine, grassi e vitamine. Vediamo i gruppi di alimenti da scegliere.

Scegliete quello che più preferite tra: pane bianco, pane integrale o ai cereali, fette biscottate, pancake, cereali o biscotti.

Successivamente, per condire il vostro carboidrato, spalmate uno di questi elementi: marmellata, miele, cioccolato spalmabile o burro di arachidi.

Abbinate sempre uno yougurt, o del latte o della ricotta. Ovviamente chi ha intolleranze può utilizzare i corrispondenti senza lattosio o altrimenti ricorrere a bevande vegetali.

Per chi preferisce una colazione salata, l’alternativa è abbinare il vostro carboidrato con delle uova, ad esempio strapazzate, o con dell’affettato magro.

Concludete il tutto con una bella porzione di frutta fresca di stagione, per fare il pieno di vitamine.

Perciò per la vostra colazione, non accontentatevi di un solo caffè preso di fretta, assaporate piuttosto una colazione completa. Vedrete dei miglioramenti nella vostra energia quotidiana e ricordate: se mangiate bene al mattino quella fame costante che vi perseguita tutto il giorno, sparirà!

