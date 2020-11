Da Laetitia Casta Instagram diventa una vetrina per farsi ammirare. La ex di Stefano Accorsi è splendida e bellissima come quando era ragazza.

È sempre magnifica, Laetitia Casta: su Instagram la modella francese, originaria della Corsica, fa vedere diversi scatti nei quali mette in mostra la sua bellezza. In particolare c’è uno scatto all’interno del quale la 42enne indossa un vestito particolare.

Si vede benissimo che oltre a quel capo di abbigliamento di alta moda, la magnifica Laetitia non indossa nient’altro. Ad ogni modo, con qualsiasi cosa addosso, lei risulterebbe comunque bellissima. Poi non mancano anche fotografie in cui la Casta posa in atteggiamenti divertiti. La ex fidanzata di Stefano Accorsi, al quale ha dato due figli (Orlando nel 2006 ed Athena nel 2009, n.d.r.) durante il loro lungo rapporto vissuto insieme dal 2003 al 2013, resta sempre di un fascino inarrivabile.

Laetitia Casta, una bellezza che non sfiorisce mai

Tra l’altro lei aveva avuto già un’altra figlia da una precedente relazione. Si tratta di Sahteene, che è nata nell’ottobre del 2001 dalla vecchia storia d’amore con Stéphane Sednaoui. Attualmente invece la 42enne corsa è moglie di Louis Garrel, con il quale ha contratto matrimonio nel 2017. Questo amore è decisamente più solido e va avanti senza intoppi, per la felicità anche dei suoi ammiratori.