Laura Pausini, giacca bianca e fascino irresistibile: “Vi aspetto questa sera” – FOTO

Laura Pausini incanta il suo publico con un elegantissimo look in prima serata. Appuntamento sulla tv spagnola.

Da cantante a giudice alla ricerca di nuovi talenti, Laura Pausini ha deciso di utilizzare la sua ampia conoscenza dell’universo musicale per aiutare nuovi cantanti ad emergere. Proprio per questo è approdata a The Voice Spagna, dove ha ricevuto il plauso del pubblico, che ormai da anni è abituato a vederla sulle piattaforme spagnole. Nonostante parli fluentemente cinque lingue, infatti, la Pausini ha decisamente un debole per la Spagna. Vai alla pagina successiva per scoprire quale look ha sfoggiato ieri sera. Era davvero stupenda!

Laura Pausini, la sua avventura in Spagna