Verissimo, Manuela Arcuri pronta a sganciare la “bomba”: c’entra Gabriel Garko?

Manuela Arcuri sarà ospite a “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin, pronta far scoppiare un “terremoto” di emozioni

“Preparatevi alle bombe!” – questo è il monito che lanciano gli addetti al Gossip, che domani sveleranno tantissime sorprese tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nello studio di “Verissimo”. Il sabato pomeriggio è l’ora del caffè o della tisana, ma è anche l’ora di mettersi comodi sul divano e assaporare le vicende Gossip che aleggiano attorno al mondo dello spettacolo.

Tra i tantissimi ospiti, in onda nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, c’è un “vulcano” pieno di scoop ad altissima temperatura, pronto ad “eruttare”. Interverrà Alba Parietti, dopo il bota e risposta mediatico con Alessia Fabiani, l’ex del figlio Franco Oppini, oggi concorrente della casa del Grande Fratello Vip.

Poi sarà il turno di Manuela Arcuri, che racconterà per la prima volta dinanzi al pubblico, i dettagli della storia d’amore con il bellissimo attore Gabriel Garko. Sarà occasione per lei di svelare la presunta omosessualità dell’ex modello torinese. C’è ancora da sciogliere qualche enigma a proposito del nel cosiddetto coming out, avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che ha provocato una “tempesta” di critiche, in parte “sedate” dal diretto interessato

Manuela Arcuri raggiante su Instagram