Nella prossima puntata di Domenica In, Mara Venier avrà in studio un ospite molto speciale. Tiziano Ferro è pronto a raccontare la sua storia

Tra un paio di giorni andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, ormai in queste giornate “vuote”, la zia Mara tiene compagnia a molte famiglie italiane. Ogni settimana non mancano ospiti speciali, tra cantanti e attori, ognuno con la sua storia da raccontare. Il 15 novembre, secondo le anticipazioni, Tiziano Ferro sarà in collegamento da Los Angeles. Direttamente dall’America il cantante di Latina parlerà del suo docufilm su Amazon Prime Video, dal titolo Ferro, un intenso e potente viaggio nella sua vita privata e profesisonale girato tra l’Italia e gli Stati Uniti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Anticipazioni GF Vip: entra una nuova concorrente pronta a mettere zizzania

Mara Venier, chi sarà un altro ospite della puntata?

Le sorprese non finiscono qui, nella prossima puntata Tiziano Ferro non sarà l’unico ospite del programma. Ci sarà anche Sinisa Mihajlovic che racconterà a Mara Venier la sua vita sportiva e privata, soffermandosi in particolare sulla leucemia. Inoltre verrà in studio il professore Matteo Bassetti, durante il consueto appuntamento riguardo al coronavirus. L’infettivologo, di recente, ha spiegato che la crisi del sistema sanitario nazionale deriva dal panico e la paura piuttosto che dal numero dei malati. Inoltre, l’esperto è contrario al modo in cui vengono trasmesse le notizie riguardo alla pandemia, poiché non fanno altro che terrorizzare le persone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sorpresa a Domenica In, il saluto commovente di Sarah alla mamma giornalista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

In attesa di Domenica su Instagram la zia Mara saluta il suo amico Tiziano Ferro e non vede l’ora di parlarci in diretta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter