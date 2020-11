Marica Pellegrinelli ed il gesto rivolto all’ex: ma non si tratta di Eros Ramazzotti

La modella Marica Pellegrinelli, cuoca provetta e mamma amorevole, si diletta in cucina per soddisfare i suoi due figli. I fan notano però un gesto rivolto al suo ex: ma non si tratta di Eros Ramazzotti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli)

La splendida Marica Pellegrinelli, oltre ad essere un’affermata modella, è una mamma a tempo pieno. I suoi due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio – avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti – sono sempre al centro dei suoi pensieri. Marica, durante la quarantena, dedica il suo tempo a cucinare per loro e a sperimentare continuamente nuove ricette.

In una delle ultime Instagram stories, tuttavia, i fan hanno notato una frase della modella, chiaramente indirizzata al suo ex. Ma non si tratta di Eros Ramazzotti.

Scopriamo insieme chi è il misterioso uomo.

LEGGI ANCHE> Nuova fiamma per Eros Ramazzotti. Ma non è chi vi aspettate

Marica Pellegrinelli ed il gesto verso l’ex: cosa penserà Eros?