Matilde Brandi, 51 anni e non sentirli: gambe da sogno – Foto

Matilde Brandi, 51 anni e non sentirli: la showgirl sfoggia gambe mozzafiato. Il fisico da ballerina non tramonta mai, foto.

51 anni e non sentirli per Matilde Brandi che sfoggia delle gambe da urlo. Appoggiata ad un mobile basso, con la gambe sportive e una gonna alzata fino alle ginocchia, la Brandi è una bellezza spettacolare e senza tempo.

Con un look total black, i capelli biondi che le cadono sulle spalle e incorniciano il viso e un sorriso radioso, la Brandi incanta e lascia tutti senza fiato esattamente come ha fatto durante le settimane trascorse nella casa del Grande Fratello Vip dove si è mostrata senza filtri regalando anche la sua grande professionalità preparando i coinquilini per le prove settimanali che richiedevano una coreografia.

Sempre bellissima, sorridente e disponibile, conclusa l’avventura nel bunker di Cinecittà, continua a regalare sorrisi sui social per la gioia dei suoi fans.

