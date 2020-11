Matrimonio a Prima Vista anticipazioni: chi si sposerà e chi no?

Quale coppia andrà avanti e quale scoppierà in Matrimonio a Prima Vista? Gianluca e Sitara, Giorgia e Luca o Nicole e Andrea? Ecco le anticipazioni

Il programma di Real Time, Matrimonio a Prima Vista che vede due individui sconosciuti conoscersi e poi sposarsi se compatibili. La loro compatibilità è studiata attentamente da psicologici, antropologi, sessuologi e anche sociologi. Tante volte le accoppiate sono vincenti e molti si sposano, altre volte invece va male e si lasciano prima di arrivare all’altare.

Le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista: chi continuerà e chi si lascerà?

Scopriamo allora quali tra le tre coppie in gara riuscirà a concretizzare la relazione e chi no. Siamo giunti ormai alla fase finale del percorse delle coppie, a questo punto sta tutto nelle loro mani devono decidere cosa fare. Una coppia appare molto innamorata, Luca e Giorgia che addirittura sono stati protagonisti di una scenata di gelosia da parte di lei. I due in ogni caso sembrano compatibili su tutti i fronti, tranne sulle liti che a Luca piacciono perché secondo lui fanno bene e rafforzano il rapporto, mentre a Giorgia non piacciono affatto.

Tuttavia è solo uno il problema tra loro, quindi è altamente probabile che la loro relazione continuerà. Un’altra coppia Nicole e Andrea, invece appaiono più strani. Lei infatti chiede al compagno se la sceglierebbe come moglie e lui rimane un pò sulle sue, evitando di rispondere e facendo un’espressione poco piacevole che fa trasparire la sua insoddisfazione. Lui qualche puntata fa aveva ammesso a Nicole che non era il suo prototipo di donna ideale esteticamente, e questo l’aveva ferita molto. Pare quindi che la coppia non abbia grandi presupposti di riuscita se già non si piacciono esteticamente.

L’ultima coppia è formata da Sitara e Gianluca, la loro relazione appare complessa, litigano spesso e si scontrano su vari argomenti. A un certo punto lei poi torna a Roma e lui rimane a Firenze, ma nel corso delle prossime puntate lei gli farà una sorpresa raggiungendolo e lui ne sarà estasiato. Dunque è tutto da vedere ciò che accadrà nelle prossime puntate.

