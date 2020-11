Negazionisti positivi al Covid in gravi condizioni. “Il virus? Non esiste”

Negazionisti positivi al Covid e in condizioni talmente gravi da essere necessario un ricovero in ospedale. Continuano a dire che il virus non esiste

Negazionisti imperterriti davanti all’evidenza, anche quando gli effetti della pandemia sono provati sulla loro stessa pelle. Avere dubbi è una condizione legittima e sviluppare un senso critico riguardo tutto quello che ci circonda sono sicuramente una caratteristiche che denota no maturità. Quando però tutto il globo è in manifesta crisi, quando le economie arrancano e i morti aumentano di numero a vista d’occhio, c’è da chiedersi quale sia il confine tra scetticismo ed ottusità.

Negazionisti positivi al Covid. La testimonianza di una dottoressa

Ne sa qualcosa la dottoressa Roberta Petrino, capo del reparto di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’Asl di Vercelli. Ha affidato alle pagine de La Stampa una testimonianza ricca di significato.

Il Coronavirus è almeno un morbo egualitario. Non guarda in faccia nessuno: ricchi e poveri, giovani e anziani, gente comune e personaggi famosi, negazionisti e non. La dottoressa ha raccontato come, durante questi lunghi e sofferti mesi di pandemia, si sia ritrovata a soccorere persone che, nonostante fossero clinicamente positive ed evidentemente in uno stato di sofferenza a causa del Covid, insistessero a sostenere che il virus sia una finzione. Le loro condizioni erano dovute al altro, a parer loro.

La dottoressa Petrino ha dichiarato che il personale è allo stremo delle forze, le ferie sono bloccate. Ha concluso il suo racconto ribadendo ancora una volta, poiché non è mai abbastanza, quale sia l’unica arma che abbiamo per scongiurare il propagarsi del contagio: uso delle mascherine, distanziamento sociale e continua igienizzazione delle mani.

