Pandemia, due nuove regioni diventano rosse: la situazione

Pandemia, Campania e Toscana diventano rosse, salgono a nove le regioni arancioni. Solo cinque regioni restano gialle: Lazio, Veneto, Molise, Trento e Sardegna

Sono ore calde per la decisione sulle fasce regionali di alcune regioni che sono in procinto di cambiare. Il virus ormai è nel pieno dei contagi della seconda ondata anche se nella giornata di ieri c’è stata una flessione dell’indice di contagio. Un segnale, questo, che le restrizioni stanno funzionando. Secondo le valutazioni emerse dal monitoraggio del ministero della Salute, starebbe per aumentare il numero delle regioni in zona rossa. Sono sette perché a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta stanno per aggiungersi, in base ai dati della settimana dal 2 all’8 novembre, Campania e Toscana. Per quanto riguarda le Regioni in zona arancione salgono a 9 con Emilia-Romagna, Friuli e Marche che si uniscono ad Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Restano gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto.

La lista deve essere confermata dal Cts. In base all’ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, dovrebbe firmare l’ordinanza con i nuovi provvedimenti.