Choc in Rai, prende fuoco lo studio: sospesa trasmissione

Il noto studio di “Agorà”, in onda tutte le mattine su Rai 3 ha riscontrato un terribile incidente: la situazione

La trasmissione Agorà sospesa per oggi, 13 novembre 2020. Un principio di incendio si è sviluppato nello studio 6 della palazzina Rai a Saxa Rubra, Roma, da cui viene trasmesso l’approfondimento mattutino di Rai3 solitamente in onda a partire dalle 8. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono state spente ma i locali sarebbero invasi dal fumo. La produzione sarebbe al momento impegnata nella ricerca di uno studio alternativo da cui trasmettere la seconda parte di Agorà.

All’origine dell’incendio pare ci sia un “guasto tecnico” ha spiegato all’Agi Elsa Di Gati, vicedirettrice di Rai 3 e responsabile di Agorà. Che rassicura: «Nulla di grave e nessuno si è fatto male».

Secondo quanto si apprende sarebbe andata a fuoco una centralina. In questo momento, i vigili del fuoco sono sul posto

LEGGI ANCHE —–> Suburra, colpo di scena: potrebbe tornare, ecco come

Rai, l’interruzione definitiva di un celebre palinsesto

È successo anche ieri. Un noto programma del pomeriggio è stato sospeso. La Rai ha dovuto incassare un altro duro colpo e si è dovuta riorganizzare. Si tratta di “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1 in onda subito dopo il tg delle 13.30.

Lo stop è stato immediato e necessario e per il momento non si sa quando e se si tornerà in onda. Al suo posto, almeno per ieri uno speciale di Techetechetè tutto incentrato su Gigi Proietti. Un lungo e commosso ricordo del maestro che ieri ha ricevuto l’ultimo saluto della sua amata Roma, composta e silenziosa lo ha accompagnato verso il suo ultimo viaggio.

“Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1 subito dopo il tg 1 delle 13.30 ieri non è andato in onda. Cancellato dal palinsesto sicuramente di ieri e non sappiamo cosa avverrà per oggi ed i prossimi giorni.

Il motivo? La positività al coronavirus di uno degli ospiti degli ultimi giorni. Ecco che così tutto lo staff e la produzione si è dovuta sottoporre la tampone molecolare. Lo ha spiegato proprio il sito di VigilanzaTv.

Tutti in isolamento preventivo dunque in attesa degli esiti dei risultati e tutto in dubbio per il palinsesto Rai. Non è la prima volta che accade, bisogna fare i controlli di rito e attenersi alle regole.

LEGGI ANCHE —–> Rai, colpo da maestro per la De Filippi: l’amato volto potrebbe passare alla concorrenza

A seguire alle 15 c’è stato lo speciale del Tg1 condotto da Francesco Giorgino, già in programma ma che ha dato un grande aiuto. secondo le indiscrezioni sarebbero sette i positivi tra tecnici e collaboratori allo studio tre di Via Teulada, studio dal quale non solo va in onda “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ma anche “La Vita in Diretta” di Alberto Matano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter