Sabrina Salerno, ve la ricordate così? “Smalto rosso, frangetta ma sono io?”

Sabrina Salerno, foto vintage su Instagram. Smalto rosso, unghie lunghe e frangetta e lei si chieda: “Ma sono io?”.

Sabrina Salerno continua a tirare fuori dal cassetto dei ricordi foto di alcuni anni fa mostrandosi con i vari look che ha sfoggiato nel corso degli anni e della sua straordinaria carriera.

Nella foto che vedete qui in alto mostra un’immagine che anche lei fatica a riconoscersi e ironizza sul look che aveva qualche anno fa. “Smalto rosso…unghie lunghe…frangetta… ma sono io?”, chiede la Salerno. I fans, però, non sono affatto d’accordo con lei e la trovano sempre bellissima e spettacolare esattamente com’è oggi.

“Bellezza unica”, “Sempre meravigliosa”, “Incredibile in questa foto sembri davvero un’altra persona! Ma sempre straordinariamente bella!!!”, “Si sei tu Sabry negli anni 1995 quando cantavi canzoni stupende. Gli anni passano, il look cambia ma tu Sabry sei sempre l’eterna giovinezza. Sei bellissima e stupenda sempre”, le scrivono i fans che amavano la Sanrina di ieri e la Sabrina di oggi.



Sabrina Salerno e le gambe da infarto: boom di like

Anche la foto che vedete qui in alto è stata scattata qualche anno fa, ma per i fans non c’è alcuna differenza. Nel corso degli anni, infatti, è cambiato il look della Salerno, è cambiato il trucco e il modello dei capelli, ma non la bellezza di Sabrina che è davvero eterna. Più passano gli anni e più diventa bella. La Salerno, però, è anche bravissima e più volte ha dimostrato il suo indiscutibile talento sia come cantante che come attrice.

A febbraio 2020, poi, ha dimostrato di avere anche capacità da conduttrice affiancando sul palco del Festival di Sanremo Amadeus e alternandosi con altre donne del mondo dello spettacolo. Bella, brava, genuina, semplice e cordiale, Sabrina risponde volentieri anche ai fans, non gradendo com’è giusto che sia, i commenti cattivi.

Dopo aver incantato tutti con una scollatura mozzafiato sfoggiata mentre era sdraiata sul divano, Sabrina torna a regalare anche uno sguardo molto penetrante come vedete nella foto qui in alto. Con ogni foto, dunque, la Salerno non smette di stupire.

