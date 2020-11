Ragazzo ritrovato senza vita nel giardino di una villetta: dramma nel pomeriggio

Un ragazzo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno di un giardino di una villetta di Quiliano, in provincia di Savona.

Dramma a Quiliano, comune in provincia di Savona, dove un ragazzo è stato ritrovato senza vita all’interno di un giardino di una villetta. La tragica scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri in via Torcello. Sul posto, dopo la segnalazione, si sono precipitati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il giovane, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Non sono state rese note le generalità del ragazzo ed ancora da chiarire le cause del decesso su cui potrebbe far luce l’esame autoptico. Dai primi accertamenti pare che la vittima possa essere stata colta da un malore mentre effettuava dei lavori di giardinaggio.

Un ragazzo è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 novembre, a Quiliano, piccolo comune in provincia di Savona. Il ritrovamento è avvenuto nel giardino di una villetta, sita in via Torcello, intorno alle 15:30. Al momento non si conoscono le generalità del giovane, ma pare, come riporta la stampa locale la redazione di Fanpage, si tratti di un giovane di 30 anni di origini asiatiche.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, le cui cause sono ancora da accertare. Dalle prime ipotesi, pare che il ragazzo possa essere stato colpito da un malore fatale mentre stava effettuando dei lavori di giardinaggio nella villetta.

Intervenuti anche i carabinieri di Quiliano che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto. A far chiarezza sulle cause della morte potrebbe essere l’esame autoptico che dovrà essere stabilito dall’autorità giudiziaria.

Presso la villetta, come riporta Fanpage, sono arrivati anche il sindaco del comune del savonese, Nicola Isetta, e la vicesindaco Nadia Ottonello.

La tragedia ha scosso l’intera comunità di Quiliano che ha appreso la notizia della morte del ragazzo.

