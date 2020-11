Tale e Quale Show, chi è Liza Minelli interpretata da Giulia Sol

Questa sera a Tale e Quale Show, Giulia Sol vestirà i panni della grande Liza Minelli. Grande attesa per la sua interpretazione dopo le critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

La sfida di Tale e Quale Show sta per volgere al termine. Questa sera andrà in onda il nono e penultimo appuntamento del varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e con la giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli. Ad aggiungersi per stasera Elena Sofia Ricci, giurata d’eccezione. E l’appuntamento di oggi segna anche il grande ritorno di Carlo Conti in collegamento da casa.

Il conduttore aveva già sperimentato questa modalità due venerdì fa quando risultato positivo a Covid-19 era dovuto rimanere a casa ma pur sempre presente in studio a coordinare il tutto. assente invece nella scorsa puntata perché in ospedale. Ma Carlo è tornato a casa, sta meglio e questa sera lo ritroveremo in prima serata su Rai 1 a guidare il suo storico programma.

Ancora tante esibizioni e tante sfide per i personaggi famosi che si giocheranno tutto in questa semifinale. Tra le performances attesissime quelle di Giulia Sol che interpreterà e vestirà i panni della grande Liza Minnelli.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi, Francesco Oppini gli apre il suo cuore in una lettera: le parole commoventi

Tale e Quale Show, attesa per l’interpretazione di Liza Minelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Giulia Sol, giovanissima ma molto talentuosa, ha mostrato tutta la sua bravura sul palco di Tale e Quale show. Prima del programma forse pochi la conoscevano ma c’è da dire che anche la sua giovane età ha fatto decisamente già tanto.

Attrice di teatro e cantante ha studiato presso la prestigiosa Accademia “Scuola di Musical di Milano” e grazie alla magistrale interpretazione di Molly Jensen in “Ghost” si è conquistata il favore di tutti, critica e pubblico.

Ma gli spettacoli nei quali ha recitato sono diversi come “Dirty Dancing” e “The Full Monty”. Sicuramente questa sera per l’interpretazione di Liza Minelli ci sarà grande tensione per lei.

Un personaggio unico e forse inarrivabile che già altre volte è stato imitato sul palco del programma di Rai1 ma la giovane ci arriva dopo essere stata massacrata e insultata sui social per l’imitazione di Alessandra Amoroso.

LEGGI ANCHE –> Grey’s Anatomy, il grande ritorno di Derek Sheperd nella serie – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

La performance sarà certamente da brividi ma per capire davvero come andrà bisognerà attendere questa sera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter