Ed Sheeran è uno degli interpreti del programma di Rai 1 “Tale e Quale Show”: scopriamo insieme chi è cosa fa questo personaggio

Tra i palinsesti Rai che stanno riscuotendo maggior successo negli ultimi mesi rientra sicuramente il talent show, condotto da Carlo Conti: “Tale e Quale Show”. Ogni venerdì sera va in onda in seconda serata uno dei programmi che mette in discussione il talento dei protagonisti nel ballo e nella musica d’imitazione dei più grandi artisti della tv italiana.

A giudicare le prestazioni degli esibizionisti vi è una giuria senz’altro all’altezza della situazione, costituita in particolare dagli showman Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Sarà invece Carlo Conti, a dirigere l’orchestra sul palcoscenico delle grandi occasioni. Il presentatore fiorentino, nelle ultime ore ha confermato la conduzione del programma di questa sera, direttamente da casa sua, reduce dal ricovero anti Covid che l’ha tenuto lontano dai riflettori.

Andando a “spulciare” tra i concorrenti della serata, spicca la presenza artistica di Virginio Simonelli, vincitore della decima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, sezione cantanti. A lui è stata affidata l’inedita e raffinata figura del cantante britannico Ed Sheeran

Ecco chi è il cantautore britannico Ed Sheeran

Il programma di Rai 1 di “Tale e Quale Show” riserva sempre tante sorprese agli ospiti a casa ed emozioni indescrivibili ai giurati. I quali assistono alle consuete performances di canto e ballo degli esibizionisti.

A rendere incuriosita l’atmosfera attorno al telespettatore è senz’altro Virginio Simonelli, l’interprete del cantautore Ed Sheeran. Per chi non lo conoscesse, la sua musica è basata in particolare sullo stile pop e rock, di stampo irlandese. La sua popolarità è celebre in America, dove ha firmato uno dei suoi primi contratti discografici con l'”Asylum Records“.

Ed Sheeran è stato protagonista di un tour mondiale che gli ha riservato un successo senza precedenti, arrivando a vendere più di 10 milioni di copie musicali. Altro trampolino di lancio di una carriera milionaria (si stima di un patrimonio personale di quasi 60 milioni di dollari) è senz’altro il doppio singolo “Shape of You” e “Perfect”, i cui dischi musciali gli hanno prodotto un utile di quasi 800 milioni di dollari.

Il suo grande successo lo deve alla sua capacità di scrittore e compositore di “pezzi” musicali” ma anche ad uno spirito di solidarietà, quasi unico per gli artisti del suo tempo, protagonista di iniziative sociali e benefiche per la popolazione mondiale